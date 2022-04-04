Россия продолжает стягивать войска на Донбасс, в регион перебрасывают наемников ЧВК Вагнера — Минобороны Британии 4 апреля, 09:16 Цей матеріал також доступний українською Россия концентрирует войска для наступления на Донбассе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия продолжает перегруппировку войск, стягивая свои войска для наступления на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщили в Минобороны Британии.

К атакам на города региона также планируют привлекать наемников ЧВК Вагнера.

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«Российские войска, включая наемников из связанной с российским государством частной военной компании Вагнер, перебрасываются в регион Донбасса», — добавили в британском военном ведомстве.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

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После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.

30 марта в Пентагоне заявили, что в Донецкой и Луганской областях находятся около 1000 боевиков ЧВК Вагнера.

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