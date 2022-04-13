«Есть все риски, война продолжается». В Минобороны заявили, что пока рано возвращаться в Киев и освобожденные от оккупантов регионы Украины 13 апреля, 11:16 Цей матеріал також доступний українською Многие освобожденные города разрушены оккупантами (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Возвращаться в освобожденные от российских оккупантов регионы Украины и в Киев пока рано, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

«Это абсолютно резонные призывы. Действительно, сейчас еще рано возвращаться, в том числе и в столицу. И надо не забывать, что на сегодня высокий риск в целом по государству возможности применения химического оружия со стороны РФ — они рассматривают такие сценарии — и, несмотря на то, что они уже выпустили по Украине более тысячи ракет, у них остается огромный арсенал. Поэтому на сегодня есть все риски. Пока продолжается война, риски есть», — пояснила она в эфире национального телемарафона.

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По словам Маляр, риск возобновления агрессивных действий в других регионах, не только востока, возможен.

«На сегодня не стоит расслабляться. Война в активной фазе сейчас, мы не можем говорить о том сейчас, что спадает активность, о том, что уменьшаются бои — они есть, просто они продолжаются на востоке», — отметила она.

Представительница Минобороны подчеркнула, что Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы не дать российским оккупационным войскам продвинуться вглубь территории Украины.

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«Зависимо от того, как будут развиваться обстоятельства по другим регионам, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше», — резюмировала она.

Накануне глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал, что вернуться в дома в области люди смогут не раньше конца апреля, а лучше — в конце мая.

2 апреля украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене, Бородянке и в направлении Житомирской трассы.



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