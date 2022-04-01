Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда — советник мэра 1 апреля, 11:57 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе разрушены более 90% домов, в городе остаются 100 тысяч жителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Мариупольостается закрытым для въезда и очень опасным для выезда, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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«Город остается закрытым для въезда и очень опасен для выезда собственным транспортом. К тому же оккупанты со вчерашнего дня категорически не пропускают никакие гуманитарные грузы, даже в малых объемах, в город. До сих пор остаются непонятными причины таких действий, но наши прогнозы остаются безутешными», — написал он в своем Telegram.

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Андрющенко добавил, что у россиян нет реального желания позволить мариупольцам эвакуироваться на контролируемую Украиной территорию.

Он добавил, что людей, который смогли добраться до Бердянска, эвакуируют в Запорожье.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.

По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 100 тысяч человек.







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