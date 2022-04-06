Людей вывезут в Запорожье и Бахмут. Сегодня в Украине запланированы 11 гуманитарных коридоров — маршруты
Украина продолжает эвакуировать население городов, которые страдают от атак оккупантов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
На среду, 6 апреля, в Украине запланированы 11 гуманитарных коридоров.
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Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Людей будут вывозить в Запорожье и Бахмут Донецкой области.
Эвакуация будет проходить по таким маршрутам:
- из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте
- из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами
- из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами
- из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте
- из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью
- из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью
- из городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Горское, Попасная в Бахмут.
Россия напала на Украину 24 февраля. 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
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