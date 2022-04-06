Людей вывезут в Запорожье и Бахмут. Сегодня в Украине запланированы 11 гуманитарных коридоров — маршруты 6 апреля, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Украина продолжает эвакуировать население городов, которые страдают от атак оккупантов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

На среду, 6 апреля, в Украине запланированы 11 гуманитарных коридоров.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Людей будут вывозить в Запорожье и Бахмут Донецкой области.

Эвакуация будет проходить по таким маршрутам:

из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте

из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами

из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами

из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте

из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью

из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью

из городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Горское, Попасная в Бахмут.

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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