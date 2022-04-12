«Уничтожение мирного населения в ОРДЛО»: в СНБО предупредили о подготовке новой провокации Кремля 12 апреля, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Россия пытается переложить на Украину ответственность за свои преступления (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о подготовке Россией новых провокаций.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для дискредитации Украины на международной арене РосСМИ сообщают о провокациях, которые готовит якобы «украинская власть при поддержке стран Запада».

Видео дня

«В кремлевских СМИ говорится, что Украина «устроит акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО», — отметили в ЦПД.

Речь идет якобы о подготовке съемки провокации с обстрелами машин скорой помощи в Северодонецком районе и взрывами резервуаром с хлором в Попаснянском районе.

Слушайте подкаст на эту тему

«Россия снова пытается переложить на Украину ответственность за совершенные преступления. Учитывая то, что за 8 лет войны на Востоке Украины ни одна украинская власть не рассматривала военный вариант возвращения временно оккупированных территорий, обвинения в провокациях со стороны России бессмысленны», — резюмировали там.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.