«Уничтожение мирного населения в ОРДЛО»: в СНБО предупредили о подготовке новой провокации Кремля

12 апреля, 10:21
Цей матеріал також доступний українською
Россия пытается переложить на Украину ответственность за свои преступления (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия пытается переложить на Украину ответственность за свои преступления (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Поддержи НВ

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о подготовке Россией новых провокаций.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для дискредитации Украины на международной арене РосСМИ сообщают о провокациях, которые готовит якобы «украинская власть при поддержке стран Запада».

Видео дня

«В кремлевских СМИ говорится, что Украина «устроит акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО», — отметили в ЦПД.

Речь идет якобы о подготовке съемки провокации с обстрелами машин скорой помощи в Северодонецком районе и взрывами резервуаром с хлором в Попаснянском районе.

Читайте также:
Скоро от птиц отстанут. У России не получается найти подтверждение собственным фейкам — СНБО
Слушайте подкаст на эту тему

«Россия снова пытается переложить на Украину ответственность за совершенные преступления. Учитывая то, что за 8 лет войны на Востоке Украины ни одна украинская власть не рассматривала военный вариант возвращения временно оккупированных территорий, обвинения в провокациях со стороны России бессмысленны», — резюмировали там.

https://www.facebook.com/udoukyiv/posts/2160654327425036
Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   СНБО Центр противодействия дезинформации Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X