В Минобороны рассказали, когда можно будет возвращаться в освобожденные города Киевской области 4 апреля, 11:23 Цей матеріал також доступний українською За месяц боевых действий оккупанты практически уничтожили Ирпень (Фото:Serhii Mykhalchuk/Reuters)

Возвращаться в освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Киевской области пока не рекомендуется — там будут проводить зачистку и разминирование территории.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

«Несмотря на то, что Киевская область действительно освобождена от врага, на сегодня не рекомендуется возвращаться жителям в свои дома потому, что проводится зачистка и проводится разминирование. Нужно проверить военным помещения на предмет нахождения диверсионных групп, разминировать объекты», — пояснила она.

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Маляр добавила, что для возвращения жители должны дождаться официальных сообщений от силовых структур страны.

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«Нужно подождать официального разрешения или официального заявления от Генерального штаба о том, что можно возвращаться в свои дома», — резюмировала она.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами».

Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.



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