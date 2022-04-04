«Очень много заминированных дорог». Глава ОВА рассказал о ситуации в Черниговской области 4 апреля, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты частично покинули Черниговскую область (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Российские оккупанты, которые частично покидают Черниговскую область, заминировали очень много дорог.

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Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«У нас много работы и очень много заминированных дорог, много разрушенных коммуникаций по области, много взорванных мостов. Сейчас Служба автодорог, военные, администрация занимаются обеспечением, организацией маршрутов по всей территории для того, чтобы мы как можно скорее восстановили нормальный трафик и смогли доехать до любого уголка Черниговской области», — рассказал он о ситуации в регионе.

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Чаус также призвал местных жителей дождаться окончания работ по разминированию.

«Обращение ко всем жителям области, особенно там, где стояли российские танки: москальская мерзость уехала, но они заминировали все вокруг. Поэтому у меня большая просьба: имеем терпение и ждем пока Вооруженные силы, инженеры и саперы ВСУ проведут разминирование», — сказал он.

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Глава ОВА добавил, что это важно, так как даст возможность избежать новых жертв.

3 апреля ВСУ освободили от российских оккупантов населенные пункты Колычевка, Ягодное и Ивановка Черниговской области. Оккупанты частично отступают из региона, минируя при этом территории.

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