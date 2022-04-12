Украинские пограничники усиливают меры безопасности на границе с Беларусью и непризнанным Приднестровьем

12 апреля, 14:56
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Украинские пограничники делают все, чтобы не допустить эскалации (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники делают все, чтобы не допустить эскалации (Фото:ГПСУ)

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На границе Украины с Беларусью и непризнанным Приднестровьем усилены меры безопасности, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко на брифинге.

«Как и на границе с Молдовой на участке с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью усилены меры безопасности для того, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях», — отметил он.

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По словам Демченко, сейчас рассматривается возможность вторжения с Беларуси в Украину.

«В то же время мы стоим вместе с Вооруженными силами Украины, другими составляющими сектора безопасности и обороны и готовы к мероприятиям в случае, если с этих направлений — что с Беларуси, что с Приднестровья — попробуют вторгнуться враги», — резюмировал он.

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11 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что Россия может готовить провокацию на территории непризнанной Приднестровско-Молдавской республики.

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В Одесской ОВА отмечали, что в Приднестровье пытаются провести мобилизацию, однако особых успехов в этом россияне и подконтрольная им власть не добились.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Беларусь Госпогранслужба Украины Приднестровье Война России против Украины

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