Россия отводит часть подразделений, обстреливая из артиллерии позиции ВСУ и минируя территорию — Генштаб ВСУ

31 марта, 14:34
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Россия перебрасывает свои войска с одних направлений на другие (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия перебрасывает свои войска с одних направлений на другие (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия частично отводит войска на Полесском направлении и перебрасывает их на другие направления, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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«На Полесском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на выводе подразделений с территории Украины, восстановлении их боеспособности и, вероятно, опрокидывании на другие направления», — отметили там.

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В ведомстве уточнили, что противник осуществляет перемещение подразделений 35-й, 36-й общевойсковых армий и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из Полесского операционного района.

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«Для обеспечения ухода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами», — добавили в Генштабе.

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Там также рассказали, что в связи с критической ситуацией вывод подразделений 35-й общевойсковой армии организует лично командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/284647860514966

29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

30 марта в МВД заявили, что говорить о снижении интенсивности боев пока рано.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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