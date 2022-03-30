На территорию ОРДЛО или в Россию. Оккупанты принудительно вывозят из Мариуполя детей, рожениц и врачей — омбудсмен

30 марта, 12:02
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Россия принудительно депортирует украинцев в Россию (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Россия принудительно депортирует украинцев в Россию (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Россия принудительно депортирует детей, рожениц и врачей из блокадного Мариуполя на территорию ОРДЛО или РФ, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, оккупанты вывезли из города более 70 человек — рожениц и врачей из роддома № 2 в Левобережном районе Мариуполя.

Из-за таких действий она призвала мировое сообщество отреагировать на факты незаконного вывоза на территорию РФ украинских граждан — женщин с новорожденными детьми, и усилить санкционное давление и изоляцию агрессора для возвращения украинских заложников.

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«Такие действия оккупантов угрожают жизни и здоровью женщин и новорожденных детей, нарушается их право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, гарантированные статьей 3 Всеобщей декларации прав человека», — добавила Денисова.

Факты незаконного вывоза детей из Мариуполя подтвердил также и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, российские оккупанты вывезли в оккупированный Донецк 12-летнию дочь погибшего в Мариуполе мастера спорта по водному поло Евгения Обединского Киру.

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«После смерти папы Кира осталась круглой сиротой, поскольку маму она потеряла еще в младенчестве. Сейчас Кира находится в Донецке — ее депортировали туда вместе с людьми, с которыми она находилась в укрытии. Есть информация, что документы у всех находящихся рядом с Кирой россияне забрали. Обещали сделать новые российские документы, чтобы в дальнейшем отправить их на территорию РФ», — отметил Кириленко.

Он также добавил, что в Украине у ребенка есть родные. Ее готов забрать к себе дедушка Александр Обединский, заслуженный тренер Украины по водному поло.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/515269470155612

Российские войска проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. По данным Денисовой, по меньшей мере было депортировано почти 500 тысяч человек.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Мариуполь депортация Война России против Украины

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