На территорию ОРДЛО или в Россию. Оккупанты принудительно вывозят из Мариуполя детей, рожениц и врачей — омбудсмен 30 марта, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Россия принудительно депортирует украинцев в Россию (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Россия принудительно депортирует детей, рожениц и врачей из блокадного Мариуполя на территорию ОРДЛО или РФ, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, оккупанты вывезли из города более 70 человек — рожениц и врачей из роддома № 2 в Левобережном районе Мариуполя.

Из-за таких действий она призвала мировое сообщество отреагировать на факты незаконного вывоза на территорию РФ украинских граждан — женщин с новорожденными детьми, и усилить санкционное давление и изоляцию агрессора для возвращения украинских заложников.

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«Такие действия оккупантов угрожают жизни и здоровью женщин и новорожденных детей, нарушается их право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, гарантированные статьей 3 Всеобщей декларации прав человека», — добавила Денисова.

Факты незаконного вывоза детей из Мариуполя подтвердил также и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, российские оккупанты вывезли в оккупированный Донецк 12-летнию дочь погибшего в Мариуполе мастера спорта по водному поло Евгения Обединского Киру.

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«После смерти папы Кира осталась круглой сиротой, поскольку маму она потеряла еще в младенчестве. Сейчас Кира находится в Донецке — ее депортировали туда вместе с людьми, с которыми она находилась в укрытии. Есть информация, что документы у всех находящихся рядом с Кирой россияне забрали. Обещали сделать новые российские документы, чтобы в дальнейшем отправить их на территорию РФ», — отметил Кириленко.

Он также добавил, что в Украине у ребенка есть родные. Ее готов забрать к себе дедушка Александр Обединский, заслуженный тренер Украины по водному поло.

Российские войска проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. По данным Денисовой, по меньшей мере было депортировано почти 500 тысяч человек.

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