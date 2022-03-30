Сегодня в Украине будут работать три гуманитарных коридора — Верещук сообщила маршруты 30 марта, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Украина продолжает эвакуацию из городов, где идут боевые действия (Фото:Igor Tkachenko/Reuters)

В среду, 30 марта, в Украине согласована работа трех гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Война России против Украины — главные события 30 марта



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Гуманитарные коридоры будут работать по таким маршрутам:

для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в Бердянск,

для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из Мелитополя,

для проезда колонны людей на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье.

По словам Верещук, на обратном пути к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогу присоединиться люди на собственном транспорте.

Она также уточнила, что на переговорах в Стамбуле российской делегации передали предложения об организации гуманитарных коридоров в наиболее пострадавшие 97 населенных пунктов в Харьковской, Киевской. Херсонской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.

Россия напала на Украину 24 февраля. 30 марта — 35-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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