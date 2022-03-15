Сегодня в Украине запланированы девять гуманитарных коридоров: список и маршруты на 15 марта 15 марта, 10:04 Цей матеріал також доступний українською 15 марта гуманитарные коридоры заработают в четырех областях (Фото:Marko Djurica/Reuters)

Во вторник, 15 марта, в Украине должны заработать девять гуманитарных коридоров для эвакуации населениях из самых горячих точек и доставки гуманитарных грузов.

Как сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, людей будут эвакуировать из городов и сел Донецкой, Киевской, Сумской и Харьковской областей.

Донецкая область:

из Бердянска в Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов, продуктов людям. На обратном пути он заберет женщин, детей и всех, кто нуждается, из Мариуполя в Запорожье.

Киевская область:

из сел Богдановка и Новобогдановка — в Бровары

из села Бобрик — в Бровары.

Сумская область: из города Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп — в Полтаву

Харьковская область: из села Оскол.

Украина ежедневно согласовывает гуманитарные маршруты, эвакуацию на некоторых из них срывают оккупанты, обстреливая мирное население.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

15 марта — 20-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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