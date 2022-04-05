Сегодня в Украине будут работать семь гуманитарных коридоров — список и маршруты

5 апреля, 09:59
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В Украине продолжают эвакуировать население (Фото:Luhansk Regional State Administration/Reuters)

В Украине продолжают эвакуировать население (Фото:Luhansk Regional State Administration/Reuters)

На вторник, 5 апреля, в Украине запланирована работа семи гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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В своем Telegram она уточнила эвакуационные маршруты:

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  • из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте. Несмотря на обещания своего руководства, оккупационные войска никому не дают проехать в Мариуполь.
  • из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте. На блокпостах в Васильевке сейчас ждут проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск.
  • из города Токмак в Запорожье.
  • из Запорожья до 10:00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью
  • из Северодонецка в Бахмут
  • из Лисичанска в Бахмут
  • из Попасной в Бахмут
  • из Горского в город Бахмут

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 апреля — 41-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Эвакуация Луганская область Запорожская область Война России против Украины

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