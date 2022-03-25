Сегодня в Украине будут действовать два гуманитарных коридора — маршруты 25 марта, 10:23 Цей матеріал також доступний українською Из Мариуполя будут пытаться вывезти людей (Фото:Stringer/Reuters)

На пятницу, 25 марта, Украина согласовала два гуманитарных коридора в Донецкой и Запорожской областях.

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Об этом сообщила вице-премьер — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Донецкая область: из Мариуполя в Запорожье для тех, кто будет выезжать на личном транспорте. Будет централизованная эвакуация на автобусах из Бердянска. Сейчас там находятся 48 автобусов на въезде в город.

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Запорожская область: из Мелитополя в Запорожье. Автобусы для эвакуации и гуманитарный груз с утра заехали в город и после разгрузки будут поданы к месту сборов.

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 марта — 30-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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