Гуманитарные коридоры. Сегодня в Украине согласованы девять маршрутов для эвакуации гражданских — список

18 марта, 09:52
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Мирные жители эвакуируются из украинских городов, которые разрушает Россия (Фото:Donetsk Regional Administration/Handout/Reuters)

Мирные жители эвакуируются из украинских городов, которые разрушает Россия (Фото:Donetsk Regional Administration/Handout/Reuters)

На пятницу, 18 марта, в Украине согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации людей и доставки грузов в условиях полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, эвакуация и доставка грузов будет проходить по следующим маршрутам:

Видео дня
  • из Мариуполя в Запорожье. Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка. После 9:00 утра в Запорожье выезжает вторая колонна мариупольцев, которым удалось вырваться из города, их будут перевозить из Бердянска в Запорожье
  • для тех, кто из Мариуполя идет пешком, будет организована помощь в пгт Мангуш Донецкой области
  • из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп, поселков Краснополье, Велика Писаревка в Полтаву.
  • Харьковская область — планируется доставка гуманитарной помощи в Балаклею и Изюм
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Верещук также добавила, что на данный момент прорабатываются маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей в субботу, 19 марта.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/440376997881928

В Украине ежедневно эвакуируют людей из самых горячих точек страны, где российские войска разрушают украинские города. В ряде случаев оккупанты обстреливают эвакуационные колоны.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

18 марта — 23-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эвакуация Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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