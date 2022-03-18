Гуманитарные коридоры. Сегодня в Украине согласованы девять маршрутов для эвакуации гражданских — список 18 марта, 09:52 Цей матеріал також доступний українською Мирные жители эвакуируются из украинских городов, которые разрушает Россия (Фото:Donetsk Regional Administration/Handout/Reuters)

На пятницу, 18 марта, в Украине согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации людей и доставки грузов в условиях полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, эвакуация и доставка грузов будет проходить по следующим маршрутам:

Видео дня

из Мариуполя в Запорожье . Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка. После 9:00 утра в Запорожье выезжает вторая колонна мариупольцев, которым удалось вырваться из города, их будут перевозить из Бердянска в Запорожье



. Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка. После 9:00 утра в Запорожье выезжает вторая колонна мариупольцев, которым удалось вырваться из города, их будут перевозить из Бердянска в Запорожье для тех, кто из Мариуполя идет пешком, будет организована помощь в пгт Мангуш Донецкой области

из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп, поселков Краснополье, Велика Писаревка в Полтаву .

. Харьковская область — планируется доставка гуманитарной помощи в Балаклею и Изюм

Верещук также добавила, что на данный момент прорабатываются маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей в субботу, 19 марта.

В Украине ежедневно эвакуируют людей из самых горячих точек страны, где российские войска разрушают украинские города. В ряде случаев оккупанты обстреливают эвакуационные колоны.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

18 марта — 23-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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