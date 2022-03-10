Украинские военные сдерживают наступление России на трех направлениях — Генштаб ВСУ

10 марта, 10:48
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Украинские военные уничтожают технику врага (Фото:МО)

Украинские военные уничтожают технику врага (Фото:МО)

Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на трех направлениях — Донецком, Слобожанском и части Таврического.

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины украинская армия защищает Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Продолжается круговая оборона Мариуполя.

Украинские защитники также удерживают оборону Чернигова, принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.

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На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях Кривого Рога, Николаева, Вознесенска и населенного пункта Нововоронцовка (Херсонской области).

Украинские пограничник и военные прикрывают государственную границу с Беларусью.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

10 марта — 15-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Генштаб Война России против Украины

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