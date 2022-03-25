Ситуация в Киевской области: самые ожесточенные бои идут в районе Бучи, Ирпеня и Гостомеля, оккупанты вплотную приблизились к Славутичу 25 марта, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Ирпень остается горячей точкой войны России против Украины (Фото:Maxar Technologies/Handout/Reuters)

Ситуация в Киевской области остается сложной, но российским оккупантам за последние сутки не удалось достичь успеха ни на одном из направлений.

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Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, самые ожесточенные бои идут в районе Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Макарова и сел Немишаевской общины.

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Оккупанты совершают постоянные минометные и артиллерийские обстрелы. Идет также борьба с диверсионными группами противника.

В Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу, вражеские войска находятся в 1,5 км от города.

В Фастовском районе в результате ракетного удара произошел пожар.

За минувшие сутки также зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры.

Наибольшие разрушения в результате обстрелов получили в Бучанском, Броварском, Вышгородском и Фастовском районах.

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 марта — 30-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

