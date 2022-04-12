Сегодня в Украине согласовали девять гуманитарных коридоров для эвакуации — список и маршруты
В Украине продолжается эвакуация из городов, где идут бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
На вторник, 12 апреля, в Украине запланированы девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения.
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Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Людей будут вывозить из Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Эвакуация будет проходить по следующим маршрутам.
Донецкая область: Мариуполь — Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область (на собственном транспорте):
- Бердянск — Запорожье.
- Токмак — Запорожье.
- Энергодар — Запорожье.
Луганская область:
- Северодонецк — Бахмут.
- Лисичанск — Бахмут.
- Попасная — Бахмут.
- с. Горское — Бахмут.
- Рубежное — Бахмут.
Россия напала на Украину 24 февраля. 12 апреля — 48-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс. Из-за этого жителей Донецкой, Луганский и Харьковской областей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.
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