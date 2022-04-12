Сегодня в Украине согласовали девять гуманитарных коридоров для эвакуации — список и маршруты

12 апреля, 09:24
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В Украине продолжается эвакуация из городов, где идут бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Украине продолжается эвакуация из городов, где идут бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

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На вторник, 12 апреля, в Украине запланированы девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Людей будут вывозить из Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Эвакуация будет проходить по следующим маршрутам.

Донецкая область: Мариуполь — Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область (на собственном транспорте):

  • Бердянск — Запорожье.
  • Токмак — Запорожье.
  • Энергодар — Запорожье.
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Луганская область:

  • Северодонецк — Бахмут.
  • Лисичанск — Бахмут.
  • Попасная — Бахмут.
  • с. Горское — Бахмут.
  • Рубежное — Бахмут.

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 апреля — 48-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс. Из-за этого жителей Донецкой, Луганский и Харьковской областей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эвакуация Гуманитарный коридор Война России против Украины

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