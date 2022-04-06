Оккупанты уничтожают железную дорогу. Глава ОВА призвал жителей Луганской области эвакуироваться 6 апреля, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Жители Рубежного готовятся к эвакуации (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей населенных пунктов региона, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов, эвакуироваться.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

По его словам, Россия уничтожает железнодорожное сообщение.

«Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Рубежное, Попасная, Горское — эвакуируйтесь! Россияне начали уничтожать железнодорожное сообщение Донетчины», — написал он в своем Telegram.

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Гайдай отметил, что 6 апреля в Луганской области для эвакуации населения будут работать пять гуманитарных коридоров — из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего, Лисичанска.

«Вывезем всех желающих, если россияне разрешат добраться до мест сбора. Обращаюсь к каждому жителю Луганщины — эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться до южной части Рубежного. Отсутствует прямой гуманитарный коридор в Кременную. Пока есть автобусы и поезда — пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались», — пояснил он.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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