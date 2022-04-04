Выезд из Мариуполя — на частном транспорте. Сегодня в Украине будут работать несколько гуманитарных коридоров — маршруты 4 апреля, 10:09 Цей матеріал також доступний українською Сегодня будут эвакуировать людей из населенных пунктов Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В понедельник, 4 апреля, в Украине будут работать несколько гуманитарных коридоров для эвакуации жителей из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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В Донецкой области будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Маршрут будет работать для частного транспорта. Из Запорожья в Мариуполь уже уехали 15 автобусов для эвакуации людей. Делегация Международного Комитета Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш.

В Луганской области продолжится эвакуация из городов Севередонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселка Нижнее.

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 апреля — 40-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



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