Эвакуация жителей из украинских городов: Верещук озвучила маршруты гуманитарных коридоров на 10 марта 10 марта, 10:10 Цей матеріал також доступний українською Людей эвакуируют несколько дней подряд (Фото:Kuba Stezycki/Reuters)

В четверг, 10 марта, в Украине продолжится эвакуация мирного населения из украинских городов, которые обстреливают российские оккупанты.

Для эвакуации населения созданы гуманитарные коридоры по таким маршрутам:

Тростянец — Полтава , через Сумы, Голубовку, Ольшану, Недрыгайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны

, через Сумы, Голубовку, Ольшану, Недрыгайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны Краснополье — Полтава , через Верхнюю Сыроватку, Сумы, Голубовку, Ольшану, Недрыгайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны

, через Верхнюю Сыроватку, Сумы, Голубовку, Ольшану, Недрыгайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны Сумы — Полтава , через Голубовку, Ольшану, Недрыгайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны

, через Голубовку, Ольшану, Недрыгайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны Мариуполь — Запорожье , через Портовское, Мангуш, в обход Никольского, Розовки, Орехово — с разминированием территории

, через Портовское, Мангуш, в обход Никольского, Розовки, Орехово — с разминированием территории Волноваха — Покровск , через Валерьяновское, Новоандреевку и Угледар

, через Валерьяновское, Новоандреевку и Угледар Изюм — Лозовая , через Малую Камышеваху, Барвинково и Близнецы

, через Малую Камышеваху, Барвинково и Близнецы Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев, через Стоянку и Белогородку.

Людей будут эвакуировать на автобусах, также есть возможность выезжать на личных авто в составе эвакуационных колонн.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что 35 автобусов уже направились в Сумы для эвакуации. В колонне — представители Красного Креста, медики, грузовик с гуманитарной помощью.

Автобусами из Сум будут вывозить исключительно беременных женщин и женщин с детьми, детей, пожилых и людей с инвалидностью.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба назвал также адреса сбора для эвакуации:

Ирпень, гостиница Ирпень, ул. Соборная, 105Б

Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12

Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А

Бородянка, Церковь, ул. Православная — ул. Центральная

9 марта из населенных пунктов, которые наиболее пострадали от войны России против Украины, эвакуировали более 40 тысяч человек. Эвакуация из Бучи и Гостомеля была сорвана.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

10 марта — 15-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

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