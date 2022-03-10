Эвакуация жителей из украинских городов: Верещук озвучила маршруты гуманитарных коридоров на 10 марта

10 марта, 10:10
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Людей эвакуируют несколько дней подряд (Фото:Kuba Stezycki/Reuters)

Людей эвакуируют несколько дней подряд (Фото:Kuba Stezycki/Reuters)

В четверг, 10 марта, в Украине продолжится эвакуация мирного населения из украинских городов, которые обстреливают российские оккупанты.

Для эвакуации населения созданы гуманитарные коридоры по таким маршрутам:

  • Тростянец — Полтава, через Сумы, Голубовку, Ольшану, Недрыгайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны
  • Краснополье — Полтава, через Верхнюю Сыроватку, Сумы, Голубовку, Ольшану, Недрыгайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны
  • Сумы — Полтава, через Голубовку, Ольшану, Недрыгайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны
  • Мариуполь — Запорожье, через Портовское, Мангуш, в обход Никольского, Розовки, Орехово — с разминированием территории
  • Волноваха — Покровск, через Валерьяновское, Новоандреевку и Угледар
  • Изюм — Лозовая, через Малую Камышеваху, Барвинково и Близнецы
  • Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев, через Стоянку и Белогородку.
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Людей будут эвакуировать на автобусах, также есть возможность выезжать на личных авто в составе эвакуационных колонн.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2204867356360326

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что 35 автобусов уже направились в Сумы для эвакуации. В колонне — представители Красного Креста, медики, грузовик с гуманитарной помощью.

Автобусами из Сум будут вывозить исключительно беременных женщин и женщин с детьми, детей, пожилых и людей с инвалидностью.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба назвал также адреса сбора для эвакуации:

  • Ирпень, гостиница Ирпень, ул. Соборная, 105Б
  • Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12
  • Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А
  • Бородянка, Церковь, ул. Православная — ул. Центральная
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4853828571331643&id=100001136434563

9 марта из населенных пунктов, которые наиболее пострадали от войны России против Украины, эвакуировали более 40 тысяч человек. Эвакуация из Бучи и Гостомеля была сорвана.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

10 марта — 15-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Мариуполь Эвакуация Сумы Буча Гуманитарный коридор Гостомель Ирпень Война России против Украины

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