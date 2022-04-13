Жители захваченного Херсона покидают город, он становится пустым — мэр
Россия захватила Херсон в первые дни войны (Фото:t.me/hueviyherson)
Жители захваченного российскими оккупантами Херсона выезжают из города в оккупированный Крым, а также в украинские города Николаев и Мелитополь.
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Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, пишет Радио Свобода.
«Они сделали группу в Telegram-канале и выезжают в трех направлениях, но на свой страх и риск. Собираются в машины по 3−4 человека и уезжают из нашего города. На это очень больно смотреть, потому что город становится пустым», — отметил он.
По словам Колыхаева, в Херсоне есть проблемы с обеспечением лекарствами и бюджетными выплатами на нужды города.
Со 2 марта Херсон и часть области захвачены российскими войсками. Оккупанты хотели провести в городе «референдум» за так называемую марионеточную псевдореспублику «ХНР». Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания «ХНР».
Люди почти каждый день выходят на площади и улицы городов, поселков, сел на акции протеста против российской оккупации. Жители Херсона на митинги приносят украинские флаги и плакаты с надписью «Херсон — это Украина».
Российские военные все чаще применяют силу и оружие против демонстрантов, есть раненные и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.
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