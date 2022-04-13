Жители захваченного Херсона покидают город, он становится пустым — мэр 13 апреля, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Россия захватила Херсон в первые дни войны (Фото:t.me/hueviyherson)

Жители захваченного российскими оккупантами Херсона выезжают из города в оккупированный Крым, а также в украинские города Николаев и Мелитополь.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, пишет Радио Свобода.

«Они сделали группу в Telegram-канале и выезжают в трех направлениях, но на свой страх и риск. Собираются в машины по 3−4 человека и уезжают из нашего города. На это очень больно смотреть, потому что город становится пустым», — отметил он.

Видео дня

По словам Колыхаева, в Херсоне есть проблемы с обеспечением лекарствами и бюджетными выплатами на нужды города.

Слушайте подкаст на эту тему

Со 2 марта Херсон и часть области захвачены российскими войсками. Оккупанты хотели провести в городе «референдум» за так называемую марионеточную псевдореспублику «ХНР». Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания «ХНР».

Люди почти каждый день выходят на площади и улицы городов, поселков, сел на акции протеста против российской оккупации. Жители Херсона на митинги приносят украинские флаги и плакаты с надписью «Херсон — это Украина».

Российские военные все чаще применяют силу и оружие против демонстрантов, есть раненные и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.