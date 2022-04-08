Более 80% состава некоторых подразделений оккупантов не хотят дальше воевать в Украине — Генштаб
Украинский флаг перед зданием, разрушенным российским обстрелом, в Бородянке, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 8 апреля, на 44-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Война России против Украины — главные события 8 апреля
Главное из сводки Генштаба:
- российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины, продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру, наносят ракетные и артиллерийские удары по железной дороге, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданских из районов боевых действий;
- на Донецком и Таврийском направлениях оккупанты наращивают войска, безуспешно пытаются наступать в направлении Попасной и Северодонецка;
- на Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков, обстреливает жилые кварталы, используя реактивные системы залпового огня и минометы крупного калибра. Оккупанты полностью вывели подразделения из Сумской области в россию;
- более 80% личного состава некоторых подразделений, участвующих в войне, не хотят продолжать боевые действия. Командиры воинских частей оккупантов не отпускают военных, у которых истек срок контракта, до завершения полномасштабной войны;
- на временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права: грабят дома, крадут машины и похищают людей;
- во временно оккупированных районах Донецкой области российские кураторы поручили боевикам вернуть людей, которые в январе-феврале 2022 года выехали в россию. Они должны вернуться в места жительства после двух месяцев пребывания на территории страны-агрессора;
- Силы обороны Украины успешно отражают вражеские атаки, наносят потери оккупантам и готовы к изменениям оперативной обстановки.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 19 тысяч солдат, 700 танков и 150 самолетов.
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