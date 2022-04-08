Более 80% состава некоторых подразделений оккупантов не хотят дальше воевать в Украине — Генштаб 8 апреля, 19:54 Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг перед зданием, разрушенным российским обстрелом, в Бородянке, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 8 апреля, на 44-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Главное из сводки Генштаба:



российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины , продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру, наносят ракетные и артиллерийские удары по железной дороге, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданских из районов боевых действий;

, продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру, наносят ракетные и артиллерийские удары по железной дороге, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданских из районов боевых действий; на Донецком и Таврийском направлениях оккупанты наращивают войска, безуспешно пытаются наступать в направлении Попасной и Северодонецка;

на Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков , обстреливает жилые кварталы, используя реактивные системы залпового огня и минометы крупного калибра. Оккупанты полностью вывели подразделения из Сумской области в россию;

, обстреливает жилые кварталы, используя реактивные системы залпового огня и минометы крупного калибра. Оккупанты полностью вывели подразделения из Сумской области в россию; более 80% личного состава некоторых подразделений, участвующих в войне, не хотят продолжать боевые действия . Командиры воинских частей оккупантов не отпускают военных, у которых истек срок контракта, до завершения полномасштабной войны;

. Командиры воинских частей оккупантов не отпускают военных, у которых истек срок контракта, до завершения полномасштабной войны; на временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права: грабят дома, крадут машины и похищают людей ;

; во временно оккупированных районах Донецкой области российские кураторы поручили боевикам вернуть людей, которые в январе-феврале 2022 года выехали в россию . Они должны вернуться в места жительства после двух месяцев пребывания на территории страны-агрессора;

. Они должны вернуться в места жительства после двух месяцев пребывания на территории страны-агрессора; Силы обороны Украины успешно отражают вражеские атаки, наносят потери оккупантам и готовы к изменениям оперативной обстановки.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 19 тысяч солдат, 700 танков и 150 самолетов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.