Более 80% состава некоторых подразделений оккупантов не хотят дальше воевать в Украине — Генштаб

8 апреля, 19:54
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Украинский флаг перед зданием, разрушенным российским обстрелом, в Бородянке, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Украинский флаг перед зданием, разрушенным российским обстрелом, в Бородянке, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 8 апреля, на 44-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Главное из сводки Генштаба:

  • российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины, продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру, наносят ракетные и артиллерийские удары по железной дороге, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданских из районов боевых действий;
  • на Донецком и Таврийском направлениях оккупанты наращивают войска, безуспешно пытаются наступать в направлении Попасной и Северодонецка;
  • на Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков, обстреливает жилые кварталы, используя реактивные системы залпового огня и минометы крупного калибра. Оккупанты полностью вывели подразделения из Сумской области в россию;
  • более 80% личного состава некоторых подразделений, участвующих в войне, не хотят продолжать боевые действия. Командиры воинских частей оккупантов не отпускают военных, у которых истек срок контракта, до завершения полномасштабной войны;
  • на временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права: грабят дома, крадут машины и похищают людей;
  • во временно оккупированных районах Донецкой области российские кураторы поручили боевикам вернуть людей, которые в январе-феврале 2022 года выехали в россию. Они должны вернуться в места жительства после двух месяцев пребывания на территории страны-агрессора;
  • Силы обороны Украины успешно отражают вражеские атаки, наносят потери оккупантам и готовы к изменениям оперативной обстановки.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/290624929917259

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 19 тысяч солдат, 700 танков и 150 самолетов.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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