Российского комбрига хотят отстранить за провал под Гостомелем, оккупанты деморализованы — сводка Генштаба 18 марта, 20:49 Цей матеріал також доступний українською Обезвреженная российская техника (Фото:Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 18 марта, на 23-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В сообщении Генштаба в Facebook сказано:

военное руководство россии пытается восстановить боеспособность подразделений и планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения 102-й российской военной базы в Армении;

некоторые российские военные отказываются участвовать в боевых действиях, после столкновений с украинскими защитниками у них низкие морально-психологическое состояние. В пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии южного военного округа около 130 военных отказались участвовать в полномасштабной войне россии против Украины;

личный состав оккупантов деморализован, участились случаи самоубийств и самострелов;

командира 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ российской армии Вадима Панькова планируют отстранить от исполнения обязанностей за то, что он не выполнил боевые задачи на аэродроме под Гостомелем;

российские пропагандистские СМИ продолжают распространять фейки, создают постановочные видео для дискредитации военно-политического руководства и Сил обороны Украины;

в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях — там планируют размещать российских военных, которые прибывают в город;

в Черниговской области российские оккупанты запугивают местных жителей и уничтожают инфраструктуру городов, нарушая нормы гуманитарного права и создавая условия для ухудшения гуманитарного кризиса.

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По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 марта Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла около 14200 человек личного состава, 450 танков, 1448 боевых бронированных машин, 93 самолета, 112 вертолетов.

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