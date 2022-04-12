Ситуация в Луганской области: оккупанты уничтожили центр гумпомощи и жилые дома, в Лисичанске есть жертвы — глава ОВА 12 апреля, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты уничтожают жилые дома в городах Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстреливать города Луганской области.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, за сутки уничтожено 12 жилых домов. Разрушения есть в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске и Новодружеске.

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В Лисичанске в результате обстрелов есть жертвы — погиб мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов.

В Северодонецке оккупанты также уничтожили центр гуманитарной помощи, который ежедневно кормил 300 человек. Он подвергся массированному обстрелу.

«Сразу восемь снарядов попали в помещение бывшего ДСК, где был обустроен центр, и разрушили стены. В результате чего произошло значительное возгорание склада. К счастью, обошлось без жертв», — уточнил председатель Луганской ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надуличный.

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По его словам, центр кормил до 300 человек ежедневно и снабжал едой и средствами гигиены лежачих больных людей. Общественные активисты ежедневно формировали наборы для маломобильного населения и на автомобиле, на велосипедах или пешком доставляли их адресно.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.





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