«Подняты украинские флаги». В Киевской, Черниговской и Сумской областях начинается процесс возобновления контроля за границей — ГПСУ

11 апреля, 14:40
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Пограничники работают на границе вместе с ВСУ (Фото:ГПСУ)

Пограничники работают на границе вместе с ВСУ (Фото:ГПСУ)

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В Киевской, Черниговской и Сумской областях начинается процесс возобновления контроля за украинской границей, участки которой ранее были захвачены российскими оккупантами.

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Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге.

«По отдельным областям, в частности Киевская, Черниговская, Сумская, начинается процесс возобновления контроля за государственной границей, где мы не контролировали участки. В частности, в пограничных подразделениях. подчеркну, что они размещаются на определенной удаленности от границы, во всех этих трех областях уже подняты государственные флаги Украины», — пояснил он.

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По словам Демченко, пограничники работают вместе с представителями ВСУ. Они обследуют участки приграничья, чтобы пограничные наряды могли как можно ближе дойти до линии государственной границы.

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Спикер ГПСУ добавил, что существует опасность минирования местности.

Госпогранслужба также фиксирует, что техника оккупантов остается в определенной близости к границе в Сумской области.

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«На тех участках, где у нас получилось выходить, мы не наблюдали пока технику. Но, конечно, что есть информация, особенно по Сумской области, что все-таки техника врага остается в определенной близости к границе. Кроме того, с той же стороны осуществляются определенные фортификационные мероприятия рядом с границей», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 апреля — 47-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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С конца марта оккупанты начали покидать населенные пункты Киевской, Сумской и Черниговской областей, минируя территории.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Госпогранслужба Украины Черниговская область Киевская область Сумская область Война России против Украины

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