«Подняты украинские флаги». В Киевской, Черниговской и Сумской областях начинается процесс возобновления контроля за границей — ГПСУ 11 апреля, 14:40 Цей матеріал також доступний українською Пограничники работают на границе вместе с ВСУ (Фото:ГПСУ)

В Киевской, Черниговской и Сумской областях начинается процесс возобновления контроля за украинской границей, участки которой ранее были захвачены российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге.

«По отдельным областям, в частности Киевская, Черниговская, Сумская, начинается процесс возобновления контроля за государственной границей, где мы не контролировали участки. В частности, в пограничных подразделениях. подчеркну, что они размещаются на определенной удаленности от границы, во всех этих трех областях уже подняты государственные флаги Украины», — пояснил он.

Видео дня

По словам Демченко, пограничники работают вместе с представителями ВСУ. Они обследуют участки приграничья, чтобы пограничные наряды могли как можно ближе дойти до линии государственной границы.

Спикер ГПСУ добавил, что существует опасность минирования местности.

Госпогранслужба также фиксирует, что техника оккупантов остается в определенной близости к границе в Сумской области.

Слушайте подкаст на эту тему

«На тех участках, где у нас получилось выходить, мы не наблюдали пока технику. Но, конечно, что есть информация, особенно по Сумской области, что все-таки техника врага остается в определенной близости к границе. Кроме того, с той же стороны осуществляются определенные фортификационные мероприятия рядом с границей», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 апреля — 47-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

С конца марта оккупанты начали покидать населенные пункты Киевской, Сумской и Черниговской областей, минируя территории.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.