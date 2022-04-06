В Бородянке российские оккупанты расстреливали людей, которые пытались достать жителей из-под завалов — глава громады 6 апреля, 08:46 Цей матеріал також доступний українською Бородянка подверглась авиаобстрелам России одной из первых (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В Бородянке Киевской области российские оккупанты не давали людям достать из-под завалов заживо погребенных жителей.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом рассказал и. о. председателя Бородянского поселкового совета Георгия Ерко.

Он напомнил, что Бородянка одной из первых подверглась вражеским авиаобстрелам, Россия сбрасывала бомбы на 9-этажные дома.

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Жители, которые сидели в подвалах, оказались погребены заживо. Оккупанты не давали разбирать завалы, как только люди подходили к поврежденным домам, начинались обстрелы.

«Мы обращались к ним и письменно, раскапывать никто никого не давал», — добавил Юрко.

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Он также уточнил, что оккупанты не давали разрешения на зеленые коридоры для эвакуации мирного населения.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.





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