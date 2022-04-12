Наступление российских оккупантов в Луганской области тормозит затяжной дождь — глава ОВА

12 апреля, 13:27
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В Луганской области не осталось ни одного уцелевшего дома (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области не осталось ни одного уцелевшего дома (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

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Наступление российских оккупантов в Луганской области должно было начаться в ближайшее время, но его затормозил затяжной дождь.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, последние дни оккупанты стягивали сотни единиц тяжелой техники ближе к фронту на Донбассе и уже должны были пойти в наступление

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«Сегодня у нас начался дождь и не маленький, и, по прогнозу, этот дождь будет длиться несколько дней. И это на 100% пойдет нам на руку, потому что Луганщина — это все же более сельская местность, и есть несколько дорог, по которым можно передвигаться технике. И это нужно выстроиться в колонну, а это легкая мишень, легкая цель для наших защитников», — пояснил Гайдай.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

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После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Наступление Война России против Украины

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