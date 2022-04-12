Наступление российских оккупантов в Луганской области тормозит затяжной дождь — глава ОВА 12 апреля, 13:27 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области не осталось ни одного уцелевшего дома (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Наступление российских оккупантов в Луганской области должно было начаться в ближайшее время, но его затормозил затяжной дождь.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, последние дни оккупанты стягивали сотни единиц тяжелой техники ближе к фронту на Донбассе и уже должны были пойти в наступление

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«Сегодня у нас начался дождь и не маленький, и, по прогнозу, этот дождь будет длиться несколько дней. И это на 100% пойдет нам на руку, потому что Луганщина — это все же более сельская местность, и есть несколько дорог, по которым можно передвигаться технике. И это нужно выстроиться в колонну, а это легкая мишень, легкая цель для наших защитников», — пояснил Гайдай.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.





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