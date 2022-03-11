Чернигов остался без воды из-за обстрелов российскими оккупантами
Специалисты ищут место прорыва, город также без тепла и газа (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)
Из-за обстрелов российскими оккупантами гражданской инфраструктуры Чернигов остался без воды.
Как сообщили в Черниговводоканале, во время ночных ударов была нарушена водопроводная сеть, возможно, большого диаметра.
«Из-за утечек было прекращено водоснабжение города. Просьба жителям города сообщать о повреждении сетей для их дальнейшего ремонта и восстановления водоснабжения», — отметили там.
Позже коммунальщики сообщили, что место порыва локализовали. Подачу воды в город начнут в течение трех-четырех часов.
Вопрос поиска утечек воды остается актуальным.
10 марта почти весь Чернигов остался без тепла и газа. Это один из наиболее пострадавших городов во время войны России против Украины.
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