Чернигов остался без воды из-за обстрелов российскими оккупантами 11 марта, 08:58 Цей матеріал також доступний українською Специалисты ищут место прорыва, город также без тепла и газа (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Из-за обстрелов российскими оккупантами гражданской инфраструктуры Чернигов остался без воды.

Как сообщили в Черниговводоканале, во время ночных ударов была нарушена водопроводная сеть, возможно, большого диаметра.

«Из-за утечек было прекращено водоснабжение города. Просьба жителям города сообщать о повреждении сетей для их дальнейшего ремонта и восстановления водоснабжения», — отметили там.

Позже коммунальщики сообщили, что место порыва локализовали. Подачу воды в город начнут в течение трех-четырех часов.

Вопрос поиска утечек воды остается актуальным.

10 марта почти весь Чернигов остался без тепла и газа. Это один из наиболее пострадавших городов во время войны России против Украины.

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