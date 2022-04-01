Реакция на призыв Зеленского. Австралия направит Украине бронетранспортеры Bushmaster

1 апреля, 08:36
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Австралия пообещала доставить Украине бронемашины Bushmaster для эффективной борьбы с РФ (Фото:peterswald/Wikimedia)

Австралия пообещала доставить Украине бронемашины Bushmaster для эффективной борьбы с РФ (Фото:peterswald/Wikimedia)

Австралия отправит в Украину бронетранспортеры местного производства Bushmaster на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, пишет CNN.

Такое решение стало реакцией на просьбу президента Украины Владимира Зеленского, который призвал предоставить Киеву бронетранспортеры во время выступления перед парламентом Австралии.

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Моррисон не уточнил, когда и сколько бронемашин будет отправлено в Украину. Он только отметил, что технику доставят на самолете.

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«Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты», — добавил он.

Последние недели президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

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Украинские власти также просят НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить современные системы ПВО.

Выступая перед членами Конгресса США, он призвал установить над Украиной режим бесполетной зоны.

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В ответ в Белом доме заявили, что США не хотят ввязываться в третью мировую войну.

26 марта Зеленский обратился к странам Альянса с призывом ускорить передачу Украине военной техники и вооружения, необходимого для войны с оккупантами из России. Пока таких поставок нет.

Россия напала на Украину 24 февраля. 1 апреля — 37-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Австралия Война России против Украины

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