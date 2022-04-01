Реакция на призыв Зеленского. Австралия направит Украине бронетранспортеры Bushmaster 1 апреля, 08:36 Цей матеріал також доступний українською Австралия пообещала доставить Украине бронемашины Bushmaster для эффективной борьбы с РФ (Фото:peterswald/Wikimedia)

Австралия отправит в Украину бронетранспортеры местного производства Bushmaster на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, пишет CNN.

Такое решение стало реакцией на просьбу президента Украины Владимира Зеленского, который призвал предоставить Киеву бронетранспортеры во время выступления перед парламентом Австралии.

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Моррисон не уточнил, когда и сколько бронемашин будет отправлено в Украину. Он только отметил, что технику доставят на самолете.

«Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты», — добавил он.

Последние недели президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

Украинские власти также просят НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить современные системы ПВО.

Выступая перед членами Конгресса США, он призвал установить над Украиной режим бесполетной зоны.

В ответ в Белом доме заявили, что США не хотят ввязываться в третью мировую войну.

26 марта Зеленский обратился к странам Альянса с призывом ускорить передачу Украине военной техники и вооружения, необходимого для войны с оккупантами из России. Пока таких поставок нет.

Россия напала на Украину 24 февраля. 1 апреля — 37-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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