Авиаудар по аэродрому в Василькове: оккупанты выпустили шесть ракет, горит склад с боеприпасами, детонируют снаряды

12 марта, 09:21
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Ракеты оккупантов попали в склад боеприпасов в Василькове (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

Ракеты оккупантов попали в склад боеприпасов в Василькове (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

В результате мощного авиаудара российских оккупантов по Василькову Киевской области поврежден склад с боеприпасами.

Как сообщили в полиции региона, около 7:00 утра противник сбросил не менее шести ракет в район военного аэродрома.

«Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар. На месте работают спасатели. Полиция устанавливает повреждения в близлежащих домах», — добавили там.

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Информация о возможных пострадавших уточняется.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/videos/934248493960203/

Рано утром 12 марта практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Днепре украинские военные сбили крылатую ракету.

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В Броварском районе Киевской области из-за обстрелов возник пожар на складе хранения замороженной продукции. В Василькове загорелась нефтебаза.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киевская область Васильков Война России против Украины

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