Оккупанты применили фосфорные боеприпасы в трех населенных пунктах Донецкой области, среди раненых четыре ребенка — глава ОВА 31 марта, 11:51 Цей матеріал також доступний українською Россия применяет в Украине запрещенные боеприпасы (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской громады, среди них четыре ребенка», — написал он в Telegram.

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Утром 31 марта под обстрелом российских войск также оказалась Очеретинская громада, два человека получили ранения.

«Продолжаем подвозить питьевую воду и продукты в прифронтовые населенные пункты. Всех желающих эвакуируем. Раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация — это временно. Самое важное сейчас — сохранить жизнь», — добавил он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 31 марта — 36-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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