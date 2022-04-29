Оккупанты пытаются наступать на востоке и перебрасывают часть сил из-под Мариуполя — Генштаб
Украинский флаг перед зданием в Ирпене, разрушенным в результате российского обстрела, 29 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 29 апреля, на 65-й день с начала полномасштабного вторжения России.
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Главное из сводки Генштаба:
- российские оккупанты продолжают наступление на востоке, чтобы попытаться установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор со временно оккупированным Крымом;
- на Волынском и Полесском направлении белорусские военные продолжают укреплять украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. Угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси сохраняется;
- на Северском направлении противник пытается не допустить перемещения резервов ВСУ на восток. В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей оккупанты разместили часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности. Россия может продолжать демонстрационные действия и провокации в районах возле границы Украины, обстреливать украинские подразделения и инфраструктуру;
- на Слобожанском направлении россияне сосредоточили усилия на том, чтобы удержать позиции на севере и юго-востоке от Харькова, пытаются развернуть дополнительные артиллерийские подразделения. На Изюмском направлении враг проводит разведку и обстреливает украинские подразделения, наводит понтонно-мостовые переправы через Северский Донец;
- на Донецком и Таврийском направлении оккупанты пытаются вести наступление в сторону Лимана, Северодонецка и Попасной, установить контроль над Рубежным и Попасной и готовятся к продвижению на Северодонецк;
- российские войска продолжают авиаудары по Мариуполю, блокируют украинских защитников в районе завода Азовсталь и перебрасывают часть подразделений с Мариупольского на Кураховское направление;
- противник также продолжает авиационные и ракетные удары для уничтожения гражданской инфраструктуры и нарушения логистического обеспечения ВСУ. Оккупанты проводят воздушную разведку и продолжают терять разведывательные беспилотники Орлан-10;
- на Южнобугском и Бессарабском направлениях враг перегруппировывается, наращивает силы и улучшает инженерное оборудование позиций. Оккупанты развернули пункты сбора поврежденных машин, ремонта и восстановления техники;
- в оккупированном РФ Приднестровском регионе Молдовы Россия через прокремлевские СМИ распространяет фейки об «угрозе населению» со стороны Украины и о якобы использования украинских беспилотников над складами боеприпасов;
- защитники Украины продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожают врага и продолжают освобождать населенные пункты.
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