Оккупанты пытаются наступать на востоке и перебрасывают часть сил из-под Мариуполя — Генштаб

29 апреля, 19:52
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Украинский флаг перед зданием в Ирпене, разрушенным в результате российского обстрела, 29 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинский флаг перед зданием в Ирпене, разрушенным в результате российского обстрела, 29 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 29 апреля, на 65-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Главное из сводки Генштаба:

  • российские оккупанты продолжают наступление на востоке, чтобы попытаться установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор со временно оккупированным Крымом;
  • на Волынском и Полесском направлении белорусские военные продолжают укреплять украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. Угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси сохраняется;
  • на Северском направлении противник пытается не допустить перемещения резервов ВСУ на восток. В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей оккупанты разместили часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности. Россия может продолжать демонстрационные действия и провокации в районах возле границы Украины, обстреливать украинские подразделения и инфраструктуру;
  • на Слобожанском направлении россияне сосредоточили усилия на том, чтобы удержать позиции на севере и юго-востоке от Харькова, пытаются развернуть дополнительные артиллерийские подразделения. На Изюмском направлении враг проводит разведку и обстреливает украинские подразделения, наводит понтонно-мостовые переправы через Северский Донец;
  • на Донецком и Таврийском направлении оккупанты пытаются вести наступление в сторону Лимана, Северодонецка и Попасной, установить контроль над Рубежным и Попасной и готовятся к продвижению на Северодонецк;
  • российские войска продолжают авиаудары по Мариуполю, блокируют украинских защитников в районе завода Азовсталь и перебрасывают часть подразделений с Мариупольского на Кураховское направление;
  • противник также продолжает авиационные и ракетные удары для уничтожения гражданской инфраструктуры и нарушения логистического обеспечения ВСУ. Оккупанты проводят воздушную разведку и продолжают терять разведывательные беспилотники Орлан-10;
  • на Южнобугском и Бессарабском направлениях враг перегруппировывается, наращивает силы и улучшает инженерное оборудование позиций. Оккупанты развернули пункты сбора поврежденных машин, ремонта и восстановления техники;
  • в оккупированном РФ Приднестровском регионе Молдовы Россия через прокремлевские СМИ распространяет фейки об «угрозе населению» со стороны Украины и о якобы использования украинских беспилотников над складами боеприпасов;
  • защитники Украины продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожают врага и продолжают освобождать населенные пункты.
Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=ugzd9_nOZd4
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305453321767753
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 23 000 своих солдат, 986 танков, 189 самолетов и не только.

В чем главный идиотизм российской армии? – Казарин и Мацарский

https://www.youtube.com/embed/LLUZCEHrWiY
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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