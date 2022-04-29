Украинский флаг перед зданием в Ирпене, разрушенным в результате российского обстрела, 29 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 29 апреля, на 65-й день с начала полномасштабного вторжения России.