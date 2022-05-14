С начала полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла 284 частоты — Нацсовет

14 мая, 03:32
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Вышка связи (Фото:ArtisticOperations / пixabay)

Вышка связи (Фото:ArtisticOperations / пixabay)

С начала полномасштабного российского вторжения Украина потеряла 284 частоты. Следовательно, 164 украинских вещателя прекратили вещание.

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Об этом сообщила глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания на заседании Европейской платформы регуляторных органов ( EPRA).

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По ее словам, мир шокировал новости из Ирпеня, Бучи, Бородянки, полностью разрушенного Мариуполя. Она напомнила, что война началась в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым и часть двух восточных регионов Украины. Тогда впервые появился термин "гибридная война".

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Как подчеркнула Герасимьюк, «создавая и распространяя дезинформацию, обвиняя самих жертв в своих преступлениях, вводя цензуру и откровенную ложь, россия породила утонченную пропаганду».

Она напомнила, что в результате оккупации Крыма в 2014 году Украина потеряла, а Россия безосновательно и незаконно использует 503 частотных присвоения. На территориях так называемых «ДНР» и «ЛНР» утрачено 175 частотных присвоений.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Радиочастоты Война России против Украины

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