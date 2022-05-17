У Украины нет точных относительно количества убитых и депортированных оккупантами детей — Зеленский 17 мая, 01:18 Цей матеріал також доступний українською С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 229 детей (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

У Украины пока нет точных данных о количестве убитых и депортированных оккупантами украинских детей.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с университетским сообществом США.



По его словам, известно о гибели почти 300 детей.

"Но есть временно оккупированные территории. И мы не знаем, сколько там погибло людей, сколько там жертв и сколько детей погибло или в тяжелом состоянии. Мы это сможем понять только после деоккупации тех или иных территорий», – заявил Зеленский.

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Он добавил, что с временно захваченных территорий в РФ было насильно депортировано около 500 тысяч человек.

«Разделяли детей и взрослых. Детей отправляли, по нашим данным, в разные семьи или в детские дома, интернаты там, где сироты, дети без родителей. Потому для нас это трагедия. Мы не знаем этого количества детей, мы не знаем количество людей, мы не знаем, в каком они состоянии. Это была депортация силой. У них забирали документы, у взрослых в первую очередь забирали паспорта, меняли их на российские», — сказал президент.

Зеленский выразил надежду на то, что после окончания войны многие украинские молодые люди, покинувшие Украину из-за боевых действий, вернутся на родину.

Накануне сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 229 детей, 421 ребенок получил ранения.

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