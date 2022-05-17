У Украины нет точных относительно количества убитых и депортированных оккупантами детей — Зеленский
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 229 детей (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
У Украины пока нет точных данных о количестве убитых и депортированных оккупантами украинских детей.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с университетским сообществом США.
По его словам, известно о гибели почти 300 детей.
"Но есть временно оккупированные территории. И мы не знаем, сколько там погибло людей, сколько там жертв и сколько детей погибло или в тяжелом состоянии. Мы это сможем понять только после деоккупации тех или иных территорий», – заявил Зеленский.
Он добавил, что с временно захваченных территорий в РФ было насильно депортировано около 500 тысяч человек.
«Разделяли детей и взрослых. Детей отправляли, по нашим данным, в разные семьи или в детские дома, интернаты там, где сироты, дети без родителей. Потому для нас это трагедия. Мы не знаем этого количества детей, мы не знаем количество людей, мы не знаем, в каком они состоянии. Это была депортация силой. У них забирали документы, у взрослых в первую очередь забирали паспорта, меняли их на российские», — сказал президент.
Зеленский выразил надежду на то, что после окончания войны многие украинские молодые люди, покинувшие Украину из-за боевых действий, вернутся на родину.
Накануне сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 229 детей, 421 ребенок получил ранения.
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