В Беларуси находится девять тысяч российских военных: в разведке рассказали, как РФ может их применить 30 ноября, 15:52 По данным украинской разведки, в Беларуси находится девять тысяч военных РФ (Фото:Минобороны России via Telegram)

В Беларуси пока нет признаков создания мощной ударной группировки, однако на ее территории находится около девяти тысяч российских военных.



Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

«Там (в Беларуси — ред.) находятся около девяти тысяч военнослужащих РФ. Это первая танковая армия, которая провела мероприятия боевой подготовки, проводится боевое слаживание подразделений», — рассказал Скибицкий.

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По его прогнозам, возможны два варианта применения этой танковой дивизии — либо с территории Беларуси, либо ротационно возвращение на территорию Украины на Харьковское или другие направления.

«Если говорить о перспективе повторного наступления, такая угроза сохраняется за счет того, что есть планы применения группировки войск Союзного государства Беларусь-Россия. Проблема лишь в том, что на сегодняшний день недостаточно вооружения, перевезенного на территорию Беларуси», — отметил представитель украинской разведки.

Относительно маркеров, которые будут свидетельствовать о возможном вторжении из Беларуси, Скибицкий подчеркнул, что их много. Один из них — это полное развертывание системы управления группировкой военного времени.

По данным украинской разведки, информация о том, что Беларусь якобы намерена вступить в войну против Украины, распространяется специально. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что такие фейки выгодны России.

