Маляр — о возможности нового вторжения из Беларуси: Россия принимает решение в последний момент 3 января, 18:09 Анна Маляр (Фото:facebook.com/ganna.maliar)

Если страна-агрессор Россия решит начать новое наступление из Беларуси, решение будет принято в последний момент, поэтому говорить о предупреждении некорректно. Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона во вторник, 3 января.

Отвечая на вопрос о том, могут ли украинцев предупредить о подготовке врага к новому масштабному наступлению, например, из Беларуси, Маляр сказала, что такая постановка вопроса некорректна, потому что страна-агрессор принимает решение в последний момент, и даже российские войска до последнего не знали, будут ли они выдвигаться или нет: «У врага есть несколько сценариев и они ориентируются по ситуации, принимают решение в последние часы. Те, кто его выполняют, за день до этого не знают, какие решения и где они будут выполнять».



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Замминистра добавила, что Украина владеет информацией и максимально готовится к обороне по всем направлениям.

«Сейчас идет война, возможно все что угодно… Мы готовимся ко всем возможным сценариям. Расслабляться и недооценивать врага нельзя. Война в активной фазе, мы видим регулярные ракетные удары, иранские БПЛА и активность в зоне боевых действий», — отметила она.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению нет.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года страна-агрессор может пойти в новое большое наступление. В частности, оно может начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.

27 декабря спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.