Маляр — о возможности нового вторжения из Беларуси: Россия принимает решение в последний момент

3 января, 18:09
Поделиться:
Анна Маляр (Фото:facebook.com/ganna.maliar)

Анна Маляр (Фото:facebook.com/ganna.maliar)

Если страна-агрессор Россия решит начать новое наступление из Беларуси, решение будет принято в последний момент, поэтому говорить о предупреждении некорректно. Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона во вторник, 3 января.

Читайте также:
Роман Бессмертный
Роман Бессмертный
Все решения уже приняты. Зачем Путину нужен был визит к Лукашенко

Отвечая на вопрос о том, могут ли украинцев предупредить о подготовке врага к новому масштабному наступлению, например, из Беларуси, Маляр сказала, что такая постановка вопроса некорректна, потому что страна-агрессор принимает решение в последний момент, и даже российские войска до последнего не знали, будут ли они выдвигаться или нет: «У врага есть несколько сценариев и они ориентируются по ситуации, принимают решение в последние часы. Те, кто его выполняют, за день до этого не знают, какие решения и где они будут выполнять».

Видео дня

Замминистра добавила, что Украина владеет информацией и максимально готовится к обороне по всем направлениям.

«Сейчас идет война, возможно все что угодно… Мы готовимся ко всем возможным сценариям. Расслабляться и недооценивать врага нельзя. Война в активной фазе, мы видим регулярные ракетные удары, иранские БПЛА и активность в зоне боевых действий», — отметила она.

Читайте также:
«Потери РФ возле Бахмута безумные». Когда можно рассуждать об освобождении Беларуси украинскими силами — интервью с Максимом Жориным

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению нет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года страна-агрессор может пойти в новое большое наступление. В частности, оно может начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.

Читайте также:
«Должна состояться брачная ночь». Почему Лукашенко единственный из лидеров СНГ надел «обручальное кольцо» Путина — белорусский оппозиционер

27 декабря спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.

https://www.youtube.com/embed/UeIdqbKUmxw
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Беларусь Министерство обороны Украины Россия-Беларусь Война России против Украины Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X