Следил за часами вместе с женой. Буданов поделился, как переживал за точность своих прогнозов о начале вторжения РФ 31 января, 14:17 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как за считанные часы до полномасштабного вторжения России беспокоился, что предоставленные им разведданные о начале большой войны в 4:00 утра 24 февраля не оправдаются.

Об этом он рассказал в новом интервью американской газете The Washington Post. По его словам, передав руководству Украины всю необходимую информацию о начале российского вторжения накануне атаки, ночью 23 февраля он перевез жену в свой офис, и они оба следили за часами. Фактически Буданов переживал, что худший сценарий не реализуется — и сейчас признает странную природу своих эмоций.

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«Мы говорили об этом [с женой] — что если нападения не произойдет, то мы [как спецслужба] будем выглядеть не очень хорошо. Мы конкретно предупредили, что все начнется в 4 утра. Это звучит очень странно, но я боялся, что все пойдет не так, должно было быть», — рассказал Буданов.

WP отмечает, что Буданов фактически поставил всю свою карьеру на эти прогнозы, которые в конце концов подтвердились уже через несколько часов. В итоге глава украинской разведки стал одним из немногих украинских чиновников, кто был уверен, что Россия собирается напасть и попытаться захватить Киев.

11 месяцев спустя слова 37-летнего Буданова имеют серьезный вес для Владимира Зеленского и других представителей украинского руководства, пишет издание. «В украинских политических кругах его уважают как единственного человека, который — вместе с американской и британской разведками — за несколько месяцев заранее правильно предупреждал, что именно планирует Россия», — отмечает WP.

Но тогда, в феврале 2022 года, большинство других украинских чиновников и военных ожидали, что вторжение России ограничится восточной частью страны, а не будет представлять собой полномасштабное нападение по трем направлениям.

В январе 2023 года Кирилл Буданов рассказал изданию Wall Street Journal, что загадочно убитый в марте 2022 года Денис Киреев, один из членов украинской делегации на переговорах с РФ, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил украинскую разведку крайне ценными разведданными о российском вторжении. В частности, именно он 23 февраля назвал точное время вторжения и главную ось атаки — Киев, включая Гостомель.