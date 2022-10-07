Мощное наступление ВСУ. Первая линия обороны РФ в Херсонской области прорвана, а второй просто нет — аналитик CIT

7 октября, 12:08
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Украинский солдат устанавливает флаг Украины в Высокополье Херсонской области (Фото:TikTok/ta_za_sho00 via REUTERS)

Украинский солдат устанавливает флаг Украины в Высокополье Херсонской области (Фото:TikTok/ta_za_sho00 via REUTERS)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ заявил, что в Херсонской области ВСУ прорвали первую линию обороны российских оккупационных войск, а второй за ней просто нет.

Как отметил Михайлов в эфире Радио НВ, к украинскому наступлению в Херсонской области россияне готовились и «стянули туда очень много сил, прежде всего десантников, некоторые силы Восточного военного округа».

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«В Херсонской области украинским военным противостоят достаточно опытные и крепкие российские части. Но их, как мы видим, просто не хватает на все эти 200 км фронта. Скорее всего, украинские силы прорвали первую линию обороны на северном направлении [южного фронта], на криворожском направлении, и продвинулись на десятки километров. Это, очевидно, говорит о том, что какая-то вторая линия российской обороны там даже не существовала», — сказал он.

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По словам аналитика CIT, некоторые пророссийские источники связывают это с тем, что десантников отвели на ротацию, после чего, возможно, как это было в начале херсонского наступления, «мобилизованные» из так называемых «ДНР» и «ЛНР» не выдержали и скрылись.

Михайлов констатировал, что наступление в Херсонкой области развивается очень мощно, однако не стал прогнозировать, когда будет освобожден сам Херсон.

«Мы знаем, что возле Херсона есть линия обороны, возле Чернобаевки. Вопрос: как обращаться с осадой или штурмом большого города, если россияне решат его защищать?» — сказал он.

Аналитик CIT считает, что даже на этом направлении, определенном как важное, РФ не хватает личного состава.

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«Пока прогнозы давать не стоит. Но мы понимаем, что баланс сил даже на этом направлении склоняется в сторону Украины. Это связано, во-первых, с проблемами поставок, которые им устроили украинские силы с помощью прежде всего систем HIMARS. А во-вторых — с тем, что наносить удары на этом направлении по российским военным элементарно проще именно потому, что рельеф не позволяет создавать качественное укрытие», — подытожил Михайлов.

Результатом на Херсонском направлении, который едва ли не важнее освобождения территорий, аналитик CIT назвал истощение российских «элитных» сил.

4 октября замглавы ОП Кирилл Тимошенко во время брифинга и замглавы МВД Евгений Енин в эфире телемарафона сообщили, что Украина освободила от войск РФ 1 534 населенных пункта, из которых 483 находятся в Харьковской области и более 50 — в Херсонской области.

В частности, ВСУ освободили Село Давыдов Брод — один из важных с точки зрения военной тактики населенных пунктов в Херсонской области. Оно находится на берегу реки Ингулец и на границе с Николаевской областью.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Радио НВ Война России против Украины

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