Мощное наступление ВСУ. Первая линия обороны РФ в Херсонской области прорвана, а второй просто нет — аналитик CIT 7 октября, 12:08 Украинский солдат устанавливает флаг Украины в Высокополье Херсонской области (Фото:TikTok/ta_za_sho00 via REUTERS)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ заявил, что в Херсонской области ВСУ прорвали первую линию обороны российских оккупационных войск, а второй за ней просто нет.

Как отметил Михайлов в эфире Радио НВ, к украинскому наступлению в Херсонской области россияне готовились и «стянули туда очень много сил, прежде всего десантников, некоторые силы Восточного военного округа».

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«В Херсонской области украинским военным противостоят достаточно опытные и крепкие российские части. Но их, как мы видим, просто не хватает на все эти 200 км фронта. Скорее всего, украинские силы прорвали первую линию обороны на северном направлении [южного фронта], на криворожском направлении, и продвинулись на десятки километров. Это, очевидно, говорит о том, что какая-то вторая линия российской обороны там даже не существовала», — сказал он.

По словам аналитика CIT, некоторые пророссийские источники связывают это с тем, что десантников отвели на ротацию, после чего, возможно, как это было в начале херсонского наступления, «мобилизованные» из так называемых «ДНР» и «ЛНР» не выдержали и скрылись.

Михайлов констатировал, что наступление в Херсонкой области развивается очень мощно, однако не стал прогнозировать, когда будет освобожден сам Херсон.

«Мы знаем, что возле Херсона есть линия обороны, возле Чернобаевки. Вопрос: как обращаться с осадой или штурмом большого города, если россияне решат его защищать?» — сказал он.

Аналитик CIT считает, что даже на этом направлении, определенном как важное, РФ не хватает личного состава.

«Пока прогнозы давать не стоит. Но мы понимаем, что баланс сил даже на этом направлении склоняется в сторону Украины. Это связано, во-первых, с проблемами поставок, которые им устроили украинские силы с помощью прежде всего систем HIMARS. А во-вторых — с тем, что наносить удары на этом направлении по российским военным элементарно проще именно потому, что рельеф не позволяет создавать качественное укрытие», — подытожил Михайлов.

Результатом на Херсонском направлении, который едва ли не важнее освобождения территорий, аналитик CIT назвал истощение российских «элитных» сил.

4 октября замглавы ОП Кирилл Тимошенко во время брифинга и замглавы МВД Евгений Енин в эфире телемарафона сообщили, что Украина освободила от войск РФ 1 534 населенных пункта, из которых 483 находятся в Харьковской области и более 50 — в Херсонской области.

В частности, ВСУ освободили Село Давыдов Брод — один из важных с точки зрения военной тактики населенных пунктов в Херсонской области. Оно находится на берегу реки Ингулец и на границе с Николаевской областью.