«Это бред». Почему Россия вряд ли способна открыть «второй фронт» — военный исследователь 20 сентября, 10:29 Украинский военнослужащий осматривает разбитый российский танк в Харьковской области (Фото:Press Service of the 30th Independent Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Новые поражения, понесенные Россией в Украине, имеют решающее значение как для сокращения перспектив ее армии в войне, так и для заметного ослабления позиций РФ на международной арене.

Такое мнение в интервью НВ высказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Он прокомментировал разгром Первой гвардейской танковой армии – элитных войск РФ – на харьковском направлении. Именно эти силы должны были бы сыграть ключевую роль в обороне Москвы в случае гипотетической войны против НАТО.

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«На самом деле это было даже до поражения, которое потерпела Первая гвардейская танковая армия [критическое ослабление оборонных возможностей самой РФ], — напомнил Михайлов. — Мы понимаем, что когда кто-то говорит о якобы открытии россиянами какого-то второго фронта, — это какой-то бред, потому что у россиян пока не осталось сил на какие-то наступательные или даже оборонительные действия на других направлениях».

При этом Михайлов напомнил, что самой территории России почти ничего не угрожает, поскольку она может пригрозить применением ядерного оружия.

«Но также понимаем, что у России нет сил даже на то, чтобы как-то контролировать ситуацию на Кавказе и в Центральной Азии. Эта система так называемой безопасности, которую пыталась создавать Россия в странах бывшего СССР, пока если не распадается, то, по крайней мере, расшатывается. Россия не имеет ни военного, ни политического влияния, чтобы реально на эти процессы как-то влиять», — подчеркнул он. И «первоочередную роль в этом процессе» играют именно те поражения, которые Россия потерпела в Украине, подчеркнул он.

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