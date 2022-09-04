В Украине разрешат вторую бустерную вакцинацию от COVID-19 для всех — Минздрав 4 сентября, 17:07 Акция протеста в поддержку Украины в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Министерство здравоохранения Украины в сентябре планирует разрешить всем гражданам делать вторую бустерную прививку от COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Укринформу, опубликованном в воскресенье, 4 сентября.

Кузин напомнил, что сейчас вторую бустерную дозу рекомендуют вводить пожилым людям и людям с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, но в ближайшее время, вероятно, примут решение о втором бустере для всех.



Видео дня

«Мы будем рекомендовать и давать возможность делать второй бустер для всех людей в зависимости от их желания. Такая опция будет предоставлена, думаю, к середине сентября. Речь о том, что, когда человек будет обращаться в пункт прививки, ему не откажут в вакцинации. Пока сейчас могут получить второй бустер только люди, имеющие для этого медицинские показания», — рассказал он.

Главный санврач добавил, что, если человек не успел сделать бустерную прививку или пропустил вакцинацию, то ему стоит привиться, потому что полный курс лучше защищает от тяжелого течения COVID-19.

В июле в Украине разрешили вводить вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания. Для второй бустерной дозы будут использовать мРНК-вакцину (Pfizer) с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.