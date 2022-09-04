В Украине разрешат вторую бустерную вакцинацию от COVID-19 для всех — Минздрав

4 сентября, 17:07
Поделиться:
Акция протеста в поддержку Украины в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Акция протеста в поддержку Украины в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Министерство здравоохранения Украины в сентябре планирует разрешить всем гражданам делать вторую бустерную прививку от COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Укринформу, опубликованном в воскресенье, 4 сентября.

Кузин напомнил, что сейчас вторую бустерную дозу рекомендуют вводить пожилым людям и людям с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, но в ближайшее время, вероятно, примут решение о втором бустере для всех.

Видео дня

Читайте также:
COVID-сертификаты за границей. Все, что нужно знать о вакцинации и документах в Дія

«Мы будем рекомендовать и давать возможность делать второй бустер для всех людей в зависимости от их желания. Такая опция будет предоставлена, думаю, к середине сентября. Речь о том, что, когда человек будет обращаться в пункт прививки, ему не откажут в вакцинации. Пока сейчас могут получить второй бустер только люди, имеющие для этого медицинские показания», — рассказал он.

Читайте также:
Еще одна бустерная доза. Нужно ли делать третью прививку от Covid-19

Главный санврач добавил, что, если человек не успел сделать бустерную прививку или пропустил вакцинацию, то ему стоит привиться, потому что полный курс лучше защищает от тяжелого течения COVID-19.

В июле в Украине разрешили вводить вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания. Для второй бустерной дозы будут использовать мРНК-вакцину (Pfizer) с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Министерство здравоохранения Минздрав Украины Эпидемия Пандемия Коронавирус Игорь Кузин Covid-19 Вакцинация

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X