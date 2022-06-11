«Впереди — тяжелые бои». Может ли завод Азот в Северодонецке стать для военных второй мариупольской Азовсталью — военный эксперт

11 июня, 16:20
Эксклюзив НВ
Цей матеріал також доступний українською
Химический завод Азот в Северодонецке (Фото:Luhansk Region Police/Handout via REUTERS)

Химический завод Азот в Северодонецке (Фото:Luhansk Region Police/Handout via REUTERS)

Украинские военные в Северодонецке контролируют промзону, завод Азот и часть жилых районов, поэтому в обществе существует опасение, что это место станет для защитников вторым заводом Азовсталь в Мариуполе.

Но военный эксперт Сергей Грабский считает, что подобное развитие событий маловероятно.

«Ситуация в Северодонецке, Лисичанске кардинально отличается от ситуации в Мариуполе, потому что в Северодонецке мы четко осознаем, что это тактические позиции наших войск и мы удерживаем их ровно до тех пор, пока это будет выгодно или целесообразно для нас», — рассказал в эфире Радио НВ он.

Видео дня
Читайте также:
Бои за Северодонецк продолжаются, РФ все сложнее восполнять потери — Генштаб

При этом эксперт отметил, что Лисичанск укреплен и подготовлен к обороне.

«Ситуация сохраняется достаточно напряженной. <...> Противник будет пытаться окружить наши войска в районе Лисичанска и Северодонецка. Это очевидно, даже установлены новые даты: это уже не 12 июня, а 22 июня. Поэтому впереди нас ждут еще очень тяжелые бои», — добавил Грабский.

Читайте также:
Оккупанты обстреливают Лисичанск и могут попытаться форсировать Северский Донец — Гайдай
https://www.youtube.com/watch?v=-MboonWmf98
Читайте также:

ВСУ успешно сдерживают оккупантов на Донбассе (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko) «Развал фундамента империи». Что означает переброска сил России между разными направлениями фронта — интервью с военным экспертом

Оккупанты вошли на окраины Северодонецка 30 мая.

Подразделения Вооруженных сил Украины держат оборону города, а также укрепляют Лисичанск, ожидая штурма.

Президент Владимир Зеленский сказал, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых трудных за всю войну.

Глава ВГА Северодонецка Александр Стрюк сообщал, что гуманитарная ситуация в городе почти критическая, треть кварталов нуждается в новой застройке. В Северодонецке находятся около 10 тысяч человек, эвакуация невозможна.

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Луганская область Северодонецк Азот Азовсталь Война в Украине Радио НВ Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X