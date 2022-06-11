«Впереди — тяжелые бои». Может ли завод Азот в Северодонецке стать для военных второй мариупольской Азовсталью — военный эксперт 11 июня, 16:20 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Химический завод Азот в Северодонецке (Фото:Luhansk Region Police/Handout via REUTERS)

Украинские военные в Северодонецке контролируют промзону, завод Азот и часть жилых районов, поэтому в обществе существует опасение, что это место станет для защитников вторым заводом Азовсталь в Мариуполе.

Но военный эксперт Сергей Грабский считает, что подобное развитие событий маловероятно.

«Ситуация в Северодонецке, Лисичанске кардинально отличается от ситуации в Мариуполе, потому что в Северодонецке мы четко осознаем, что это тактические позиции наших войск и мы удерживаем их ровно до тех пор, пока это будет выгодно или целесообразно для нас», — рассказал в эфире Радио НВ он.

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При этом эксперт отметил, что Лисичанск укреплен и подготовлен к обороне.

«Ситуация сохраняется достаточно напряженной. <...> Противник будет пытаться окружить наши войска в районе Лисичанска и Северодонецка. Это очевидно, даже установлены новые даты: это уже не 12 июня, а 22 июня. Поэтому впереди нас ждут еще очень тяжелые бои», — добавил Грабский.

Оккупанты вошли на окраины Северодонецка 30 мая.

Подразделения Вооруженных сил Украины держат оборону города, а также укрепляют Лисичанск, ожидая штурма.

Президент Владимир Зеленский сказал, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых трудных за всю войну.

Глава ВГА Северодонецка Александр Стрюк сообщал, что гуманитарная ситуация в городе почти критическая, треть кварталов нуждается в новой застройке. В Северодонецке находятся около 10 тысяч человек, эвакуация невозможна.

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