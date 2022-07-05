Какова угроза вторжения. В Беларуси проводят военные учения — Минобороны Украины 5 июля, 19:39 Белорусские военнослужащие (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

Беларусь проводит учения и ряд информационных операций, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью 24 каналу.

Она отметила, что на данный момент в Беларуси нагнетается негативное отношение к Украине.

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«Мы рассматриваем все возможные сценарии, в том числе угрозу из Беларуси… Сейчас в Беларуси нагнетается негативное отношение к Украине. Это может быть маркером того, что они находятся в состоянии готовности, как одного из сценариев. Но мы не можем прогнозировать на 100 процентов. Однако то, что их учения — это обычно прикрытие для готовности — такие признаки есть», — заявила Маляр.

По ее словам, не исключается, что враг может такими действиями намеренно нагнетать ситуацию, чтобы совершать психологические атаки.

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