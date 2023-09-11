Вторая линия обороны россиян не слабее первой, но немного другая — Силы обороны Таврического направления 11 сентября, 21:04 Украинские военные проводят перед каждым рывком мощную подготовку, уничтожая склады боеприпасов (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Вторая линия обороны российских оккупантов на Таврическом направлении не слабее первой, для ее уничтожения потребуется большое количество боеприпасов.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, оборонительные сооружения врага на второй линии обороны не столь прочны, как на первой линии и не так плотно заминированы. При этом он подчеркнул, что они стоят достаточно плотно.

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«И для их уничтожения потребуется большое количество боеприпасов», — отметил Штупун.

Он добавил, что вторая линия обороны РФ не слабее первой — она просто немного другая. Спикер уточнил, что если первая линия обороны врага была очень плотно заминирована и насыщена противотанковыми средствами, то вторая линия не так прочна.

По его словам, украинские военные проводят перед каждым рывком мощную подготовку, уничтожая склады боеприпасов, нарушая логистику РФ, максимально нанося россиянам потери в личном составе и технике.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.