Вторая годовщина безвиза: названо количество украинцев, получивших биометрические паспорта Сегодня, 19:15 Цей матеріал також доступний українською Capri23auto/pixabay.com Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года Capri23auto/pixabay.com

За два года безвизового режима с Евросоюзом почти 9 миллионов украинцев получили биометрические паспорта.

Об этом сказано в данных Государственной миграционной службы.

Количество граждан Украины, которые получают зарубежные биометрические паспорта, постоянно растет. В 2018 году, который стал первым полностью безвизовым годом, зарегистрировано рекордное количество выданных загранпаспортов — более 5 миллионов.

В 2017 году примерно 3 миллиона украинцев получили биометрические паспорта, в 2016 — 2,3 миллиона человек. Для сравнения, в 2014-м, когда украинцы все еще должны были получать визы для поездок в страны ЕС, загранпаспорта старого образца получили 1,7 миллиона граждан.

В 2019 году тенденции увеличения количества полученных биометрических паспортов пока нет. За первый квартал 2019 выдано меньше миллиона документов.

С момента введения биометрических паспортов в января 2015 года почти 15 миллионов украинцев получили загранпаспорта нового образца.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года.