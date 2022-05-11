«Вторая Чернобаевка». ВСУ опять уничтожили понтонные переправы оккупантов через Северский Донец — глава Луганской ОВА

11 мая, 23:17
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Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы российских военных через речку Северский Донец. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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«Белогоровка — вторая Чернобаевка. ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Северский Донец», — написал он в Telegram.

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Он отметил, что оккупанты пытаются прорваться в Северодонецк, захватить полностью Рубежное, отрезать Луганскую область от «большой земли», взяв под контроль трассу Лисичанск-Бахмут.

«Белогоровка ныне форпост Луганщины, там рашисты пытаются перейти реку, но только рыб кормят… собой. Наши защитники бьют орков как мух», — подчеркнул он.

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Вчера, 10 мая Гайдай также сообщал, что понтонные переправы, которые оккупанты построили через Северский Донец в районе Белогоровки, уничтожены.

Генштаб сообщает, что на Донецком направлении оккупанты пытаются захватить Рубежное и провести наступление на Лиман. Войска РФ также пытаются удержать позиции на правом берегу Северского Донца, готовятся к наступлению в направлениях Курахово и Новопавловки.

Также, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 26 350 человек личного состава, 1187 танков, 199 самолетов, 160 вертолетов, 390 беспилотников, 12 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/TN0v_dp3JQQ
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Северский Донец Российские военные Война в Украине

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