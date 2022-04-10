Еще одна Чернобаевка. ВСУ нанесли пятый удар по аэродрому в Мелитополе, рвалось два часа — Арестович

10 апреля, 04:48
Цей матеріал також доступний українською
Занятая ВС РФ авиабаза в Чернобаевке (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Занятая ВС РФ авиабаза в Чернобаевке (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Вооруженные силы Украины нанесли уже пятый удар по позициям российских войск на аэродроме в оккупированном Мелитополе, накрыв командный пункт. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Он сравнил успех украинских военных с аналогичной операцией на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Там российские военные подверглись ударам около 15 раз, а сам населенный пункт стал своеобразным мемом, описывающим провалы армии оккупантов.

Видео дня
Читайте также:
«Новая Чернобаевка». ВСУ разгромили очередную колонну оккупантов, прибывающих из Курской области — Арестович

«Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления — рвалось часа два. Любо-дорого», — сообщил Арестович.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5364231566974213


Он подчеркнул, что город и местный аэродром являются важным транспортным узлом для российских военных. И он имеет стратегическое значение для оккупантов.

Читайте также:
И снова Чернобаевка. В аэропорту Херсонской области в восьмой раз уничтожили оккупантов

«Мелитополь ведь — главный центральный узел: аэропорт, железнодорожный, автомобильное сообщение. Опорный пункт [россиян], обеспечивающий связь и для Херсона, и для Запорожья, и для Мариуполя. Узел центральный, — пояснил Арестович. — А в Запорожской области все время что-то происходит, все время капает: одну деревеньку освободили, вторую. Не контрнаступление, а тактические действия. И эти действия не дают [россиянам] успешно двигаться на юге».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсон Мелитополь Алексей Арестович Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X