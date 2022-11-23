Вся Кировоградская область временно обесточена, Хмельницкая — частично 23 ноября, 16:07 Хмельницкая ОВА (Фото:Alina Vozna via Wikipedia)

В Кировоградской и Хмельницкой областях российские оккупанты нанесли ракетные удары по объектам энергетики. Большинство населенных пунктов остались без света.

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры, электросети выключены и в настоящее время отсутствует напряжение в большинстве общин области (кроме Белогорья, Теофиполя, Пленного и Волочиска).

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Также он добавил, что часть Хмельницка без воды. Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что вся область без света. На месте попаданий работают энергетики.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Работу ПВО было слышно во многих областях (Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и др.).

