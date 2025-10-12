Донецкая область полностью обесточена в результате российского обстрела — ОВА

12 октября, 09:20
После российского обстрела Донецкая область осталась без света (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В воскресенье, 12 октября, вся Донецкая область осталась без электроснабжения в результате российской атаки.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Российские войска нанесли целенаправленный удар по объектам энергетики. В результате атаки были полностью обесточены все населенные пункты Донецкой области.

Энергетики и все профильные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

В Одесской области восстановили электроснабжение для 240 тыс. семей после ночного обстрела РФ — ДТЭК

«Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение. Однако окончательный объем ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить», — говорится в сообщении.

Для поддержки населения в регионе работают Пункты несокрушимости, где можно согреться, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом.

Массированная атака РФ на энергетику Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября РФ нанесла удар по энергосистеме Украины 497 средствами воздушного нападения, в том числе 465 дронами и 32 ракетами. ПВО обезвредила 420 целей.

Укрэнерго вводила аварийные отключения света в Киеве и 9 областях. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС. Впоследствии сообщалось об отмене экстренных отключений в Харькове, Полтаве, Сумах и в Черкасской области.

В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек. Город был частично без света и без водоснабжения.

В Запорожье были повреждены газовые объекты, потребителям временно отключали подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, семеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

В Киевской ОВА сообщали, что без света были десятки тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. Последствия удара РФ также фиксировали в Черкасской области, где в Каневе пострадали 10 человек, и на Полтавщине.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Отключения света Война России против Украины атаки России на энергосистему

