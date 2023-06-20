Каждый квадратный сантиметр — на карте. Британский экс-разведчик — об информированности ВСУ об укреплениях россиян 20 июня, 07:27 Украинские военнослужащие 55-й отдельной артиллерийской бригады ведут огонь из самоходной гаубицы Цезарь по позициям врага вблизи Авдеевки. Донецкая область, май 2023 года (Фото:Viacheslav Ratynskyi / REUTERS)

Благодаря отечественной и иностранной разведке ВСУ известно расположение каждой укрепленной позиции врага. Об этих и других слабых сторонах российской армии NV рассказал британский экс-разведчик Фрэнк Ледвидж.

Украинское контрнаступление продолжается, но применение основной силы еще впереди, и значительным преимуществом ВСУ остается фактор неожиданности, подчеркивает Фрэнк Ледвидж, экс-офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете.

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В каждой из серии операций, которые будут составлять контрнаступление, Украина будет удерживать инициативу относительно того, куда, когда и какими силами наносить удар, объясняет он. Из-за этого россиянам придется разворачивать и передислоцировать свои войска, они будут постоянно сталкиваться с неопределенностью, хитростью и обманом.

Очевидно, что наличие укрепленных позиций обеспечит оккупантам определенное преимущество. Однако оно будет временным и в итоге ограничит их способность маневрировать, прогнозирует Ледвидж. К тому же, спутники, беспилотники и другие формы разведки уже помогли украинцам выявить расположение каждой из вражеских позиций.

«Каждый квадратный сантиметр их укреплений нанесен на карту, — отмечает экс-разведчик, — Так что, думаю, ни один российский солдат не застрахован от высокоточного удара».

Он предполагает, что оккупанты могут иметь больше человеческого ресурса, но констатирует: это ресурс плохого качества. Российские военные имеют худшую подготовку, чем воины ВСУ, и менее качественную технику.

«Но самое главное, что большинство этих молодых россиян, думаю, совсем не понимают, что они там делают, и им будет трудно ответить на ключевой вопрос: зачем я воюю и рискую жизнью? — подчеркивает эксперт. — Украинские военные такой проблемы не имеют, и это очень важно, ведь это основа боевого духа, человеческого фактора на войне».